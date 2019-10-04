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'Hayalet ressam'ın tablosuna rekor fiyat!

İngiltere'de Brexit çıkmazı sürerken, İngiliz sanatçı Banksy'nin parlamentoyu şempanzelerle dolu halde resmettiği tablosu rekor fiyata satıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 14:50
'Hayalet ressam'ın tablosuna rekor fiyat!

İngiltere’de siyasetçiler Brexit için bir çıkış yolu ararken dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Avam Kamarası’nı şempanzelerle dolu bir şekilde tasvir eden eseri Londra’da açık artırmada alıcı buldu.

Brexit terimi ülkenin gündemine oturmadan çok daha önce 2009 yılında yapılan resmin, Sotheby’s açık artırma salonunda yaklaşık 2 milyon sterline (14 milyon TL) alıcı bulması bekleniyordu.

Ancak açık artırma beklentilerin üzerine çıkarken tablo Banksy’nin en pahalıya satılan eseri oldu. Sotheby’s tarafından yapılan açıklamaya göre adı açıklanmayan alıcı Devolved Parliament (Geri evrilmiş Parlamento) isimli eser için 9.9 milyon sterlin (yaklaşık 70 milyon TL) ödedi.

Banksy rekor satışın ardından sosyal medyadan açıklamada bulunurken, “Hala bana ait olmaması utanç verici” ifadelerini kullandı.

Avam Kamarası’nda milletvekilleri yerine şempanzelerin oturduğu eser, Banksy’nin bilinen en büyük tuval çalışması olma özelliğini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hayalet RessamTablo
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