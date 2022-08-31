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Hayalindeki düğünü planlamakla meşgul... Ancak gelini sizi şaşırtabilir!

Bir adamın yalnızlığı onu alışılmadık bir yol izlemeye itti. Bir bez bebekle ilişkiye başlayan, onunla olan maceralarını sosyal medyada paylaşan ve yakın zamanda onunla 1. yılını kutlayan genç adam, şimdi hayallerindeki düğünü planladığını açıkladı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:09
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Hayalindeki düğünü planlamakla meşgul... Ancak gelini sizi şaşırtabilir!


@montbk5959 kullanıcı adıyla TikTok hesabında ilişkisini belgeleyen genç adam, bir yıldır Natalia ismini verdiği bez bebekle ilişki yaşıyor. Ona aşık olduğunu açıklayan genç adam, sosyal medya hesabında, bez bebeğiyle yürüyüşe çıktığı ve hatta alışveriş yaptığı videolara yer veriyor. Ayrıca bebeği ailesiyle tanıştırdı ve yakın bir zamanda, takipçilerine oyuncak bebeğiyle evlenmek istediğini açıkladı.

Ancak Natalia onun tek bebeği değil. Başka bir klipte adam, takipçilerini yine bez bebekler olan çocuklarıyla da tanıştırdı. Hesabında onlarla da ev ödevlerine yardım ettiği ve onları giydirmek gibi babalık görevlerini yerine getirdiği anlara dair görüntüleri mevcut.

YORUMLARI KAPATMIŞ

Adamın birçok takipçisi tarafından sıra dışı bulunan yaşam tarzı, sık sık eleştiriliyor. Hatta kötü yorumları önlemek için, yorum bölümünü devre dışı bırakmak zorunda kalmış. Tuhaf ailesi hakkında konuşan genç adam, "Bebekler olmasaydı, herkesten daha yalnız olurdum. En azından kendime ait bir şeyim var" diye açıkladı.

Hayalindeki düğünü planlamakla meşgul... Ancak gelini sizi şaşırtabilir!

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