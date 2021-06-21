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Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 885 bine çıktı

Dünya genelinde Koronavirüse karşı uygulanan aşılar 2 milyar 660 milyon dozu aştı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 23:29
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Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 885 bine çıktı

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 406 bini, Hindistan'da 29 milyon 972 bini, Brezilya'da 17 milyon 927 bini ve Fransa'da 5 milyon 757 bini geçti.

ABD, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2,5 milyon doz Koronavirüs aşısı hibe etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Çin'in, Koronavirüs salgınına neden olan virüsün kökenleri hakkında "gerçek" bir soruşturmaya izin vermediği takdirde uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Koronavirüs salgınının ilk günlerinde virüse yakalanan kişileri, Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan askeri üsteki hapishaneye göndermek istediği öne sürüldü.

Amerikan ilaç firması Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim tesisinin kapasitesini artırmak üzere çalışmalara başladı.

Çin ise Tayvan’a Koronavirüs aşısı hibe eden ABD'den "Çin’in iç işlerine karışmamasını" ya da siyasi manipülasyon arayışına girmemesini istedi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 bin 256 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1422 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı son 88 günün en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yoganın, Koronavirüs salgınında milyonlarca insan için bir umut ışığı haline geldiğini belirtti.

Hindistan Olimpiyat Birliği, Japonya'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporcular ve personel için getirdiği Kovid-19 kısıtlamalarının "ayrımcı ve adaletsiz" olduğunu savundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, Koronavirüs salgınının etkili olduğu geçen yıl 2011'den itibaren ilk kez artmadı.

AB sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya genelindeki Koronavirüs salgınının durumunun "kötü" olduğunu belirtti.

İsrail'de ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda Koronavirüs vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na en fazla 10 bin Japon seyircinin alınmasına karar verildi.

İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ugandalı doktorların ürettiği Kovid-19 aşısının, yakında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Tacikistan, Çinli Sinovac firmasının Koronavirüse karşı geliştirdiği CoronaVac aşısından 300 bin doz teslim aldı.

Endonezya’da Koronavirüs vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Son Güncelleme: 21.06.2021 23:40
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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