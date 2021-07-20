Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 116 bine çıktı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 690 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 192 milyon 33 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 116 bine, iyileşenlerin sayısı 174 milyon 756 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 19 bini, Hindistan'da 31 milyon 209 bini, Brezilya'da 19 milyon 391 bini ve Rusya'da 6 milyon 6 bini geçti.

Hindistan'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamdan 10 kat daha fazla olabileceği bildirildi.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 770 kişinin Koronavirüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 6 milyonu geçti.

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), ABD'de Koronavirüs kaynaklı ekonomik durgunluğun sadece 2 ay sürdüğünü belirterek, bunun ülke tarihinin en kısa durgunluğu olduğunu bildirdi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Fransız ilaç firması Sanofi Pasteur tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının ön değerlendirme sürecini başlattığını bildirdi.

Kanada, Kovid-19 salgının başlamasıyla 16 aydır kapalı tuttuğu sınırlarını, ABD vatandaşları için 9 Ağustos ve diğer ülke vatandaşları için de 7 Eylül'den itibaren açıyor.

Avustralya’nın en büyük iki kenti Sydney ve Melbourne’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ibadete kapalı camilerde Kurban Bayramı namazı kılınamadı.

Avustralya’da salgınının en fazla etkili olduğu Melbourne'de geçen hafta ilan edilen zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onayladı.

Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 87'sinin Tokyo Olimpiyatlarının Kovid-19 salgınına rağmen düzenlenmesine yönelik "bir seviyede endişeli" olduğunu ortaya çıkardı.

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerde Kovid-19'a yakalananların sayısı da 71'e çıktı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto ise Kovid-19 vakalarının ülkede artış gösterdiğini, bu yüzden 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin her zaman olduğunu belirtti.

Tunus, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya, İspanya, Fas ve Libya'dan gönderilen tıbbi yardımları teslim aldı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinde günlük tespit edilen Kovid-19 vakaların artmasından endişe duyduğunu ifade ederek, halkı aşı olmaya çağırdı.

Güney Kore donanmasına ait "Munmu the Great" adlı destroyerde görevli 247 askerde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Savunma Bakanı Suh Wook özür diledi.

Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Çii''nin parti sözcüsü Nyan Win’in, tutulduğu hapishanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.