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Hayatta kalmak için hapse girmeyi seçti!

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz sonrası ilginç haberler gelmeye başladı. Polis tarafından ismi Phichit olarak açıklanan 60 yaşındaki Taylandlı bir adam hapishane dışında yaşayacak parası olmadığını söyledi ve hırsızlık yaparak kasten yakalandı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:24
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Hayatta kalmak için hapse girmeyi seçti!
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Tayland’ta yaşayan 60 yaşındaki Phichit isimli bir adam hapishane dışında temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar parası olmadığını dile getirerek tuhaf bir yönteme başvurdu. Bir eczaneye girerek 39 Tayland Bahtı (yaklaşık 19 TL) değerinde üç kalıp sabun çaldı. Bangkok'un güneyindeki Chonburi eyaletinde meydana gelen olayda personel tarafından yakalanan adam polisi araması için eczane sahiplerine ısrar etti.

ONUN YERİNE ÖDEME YAPMAK İSTEDİ

Eczane personeli tarafından hırsızlık yaparken yakalanan adam, başka bir müşterinin kendisinin yerine sabunların parasını ödemesini reddetti. Personelin kendisini serbest bırakmasını istemesi üzerine Taylandlı adam “Polisi arayın” diyerek bağırmaya başladı. Eczane personeli sonunda polisi aradığında adam sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Çaldığı sabunların 30 katı değerinde idari para cezasına çarptırılan adam polise verdiği ifadesinde hapishanede kalmak istediğini dile getirdi. Hapishane şartlarının dışarıdaki hayatından daha iyi olduğunu söyleyen adam, cezaevinde üç öğün sıcak yemek ve sosyalleşme fırsatı olduğunu belirtti. Cezaevi dışında ise sokaklarda işsiz bir şekilde dolaşmak ve yiyecek bulmak için bir savaş olduğunu dile getirdi.

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