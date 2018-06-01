Hayvanat bahçesinden 2 aslan, 2 kaplan ve 1 jaguar kaçtı

Almanya’da bir hayvanat bahçesinden 2 aslan, 2 kaplan ve 1 jaguarın kaçtığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Almanya’nın Lünebach kentinde meydana olayla ilgili olarak halkı uyaran ve sokağa çıkmamalarını istedi. Polis ayrıca hayvanat bahçesinden kaçan hayvanları görenlerin mutlaka yetkilileri bilgilendirmesini istedi.

AFP’nin haberinde ise, diğer hayvanlarla birlikte kaçan bir ayının güvenlik görevlilerince vurulduğu belirtildi.

Alman basınına göre, hayvanlar, gece boyunca etkili olan fırtınanın neden olduğu sel sırasında kaçtı.