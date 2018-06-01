Haziran 2018 dünya gündemi…

Belçika'nın başkenti Brüksel'in ev sahipliğinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Kanada'da düzenlenecek G7 Zirvesi ile Moritanya'da yapılacak Afrika Birliği Zirvesi haziran ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.
Haziran ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Haziran
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) haziran ayı dönem başkanlığını Rusya üstlenecek.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşecek.
4 Haziran
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Kurulu toplanacak.
Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında başkent Sofya'da Dünya Kadın Liderleri Konferansı düzenlenecek.
Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları gerçekleştirilecek.
Lüksemburg'da AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak.
İtalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.
5 Haziran
BM Genel Kurulu, eylül ayında yapılacak BM 73. Genel Kurulu toplantısı için başkanını seçecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya resmi ziyarette bulunacak.
Bulgaristan'da AB Tarım Bakanları Gayri Resmi Toplantısı yapılacak.
Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 1977'de şehit edilen Türkiye'nin eski Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, ölümünün 41. yılında düzenlenen törenle anılacak.
6 Haziran
Bulgaristan'da AB Siyaset ve Güvenlik Komitesi Toplantısı düzenlenecek.
7 Haziran
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak.
Lüksemburg'da AB Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplanacak.
Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı iki gün sürecek.
8 Haziran
BM Genel Kurulu, BMGK'da 2019-2020 dönemi için beş geçici yeni üye seçecek.
Kanada'da 2 gün sürecek G7 Zirvesi düzenlenecek.
10 Haziran
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 10. yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek.
11 Haziran
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanacak. Toplantı 3 gün sürecek.
12 Haziran
Kosova'da Kurtuluş Günü kutlanacak.
15 Haziran
Azerbaycan'da Milli Kurtuluş Günü kutlanacak.
18 Haziran
Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak. Toplantılar 3 gün sürecek.
19 Haziran
Kazakistan'da Dünya Madencilik Kongresi düzenlenecek.
20 Haziran
Viyana'da iki gün sürecek 7. Uluslararası OPEC Sempozyumu düzenlenecek.
21 Haziran
Lüksemburg'da Avro Grubu Toplantısı yapılacak.
22 Haziran
Lüksemburg'da AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi düzenlenecek.
24 Haziran
İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Prens William, İsrail, Filistin ve Ürdün ziyaretlerini kapsayan tura çıkacak.
25 Haziran
Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta 2 Temmuz'a kadar sürecek Afrika Birliği Zirvesi düzenlenecek.
Lüksemburg'da AB Çevre Konseyi ve AB Dışişleri Konseyi toplanacak.
27 Haziran
Almanya'da Avrupa Merkez Bankasında Para Politikaları konulu basın toplantısı düzenlenecek.
AKPM Genel Kurulu Strazburg'ta toplanacak. Toplantı 4 gün sürecek.
28 Haziran
AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanacak. Zirve iki gün sürecek.