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Helikopter kazası: 3 ölü 1 ağır yaralı

Norveç'te bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

01 Kasım 2022 Salı 15:14
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Helikopter kazası: 3 ölü 1 ağır yaralı



Polis yetkilileri, Verdal bölgesinde gerçekleşen kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, helikopterde bulunan 3 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiğini, 1’inin ise ağır yaralandığını söyledi.

Kazanın, yoğun yerleşim yerlerinin dışındaki bir alanda, kötü hava koşulları nedeniyle helikopterin birkaç başarısız iniş denemesi yapmasından sonra meydana geldiği ifade edildi.

Kazanın sebebinin araştırılması için emniyet güçleri ve Norveç Hava Kazası Soruşturma Kurulu’nun iş birliği yaptığı belirtildi. (AA)

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