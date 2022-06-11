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Helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'da düşen helikopterde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:21
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Helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Son dakika haberi! İtalya'da düşen helikopterde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün sabah saatlerinde Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.

Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Orman örtüsünün arama çalışmalarını güç duruma getirdiği belirtiliyor.

İtalyan basınından aktarılan son dakika haberine göre; pilota ait olduğu düşünülen telefona ait sinyal tespit edildi.  

Eczacıbaşı Grubu'ndan yapılan açıklamada kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ün bir fuar için İtalya'ya gittiği belirtildi.

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