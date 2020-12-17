Her 10 kişiden biri uzun Covid-19’dan etkileniyor

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), tarafından yayımlanan “uzun Covid” raporunda, Covid-19’u yenen her on kişiden birinin hastalığı yendikten üç ay sonra kalıcı semptomlar yaşadığı ortaya konuldu.

Buna göre corona virüsten kurtulan İngilizlerin yüzde 9, 9'u 12 hafta sonra, yüzde 21'i ise beş hafta sonra hastalığın hala hastalığın kalıcı semptomlarından muzdarip olduğunu açıkladı.

KALP KRİZİ VE FELÇ ORANI 12 KAT DAHA YÜKSEK



ONS rakamları ayrıca, Covid-19 geçirmeyen hastalara kıyasla corona virüse yakalanan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

UZUN COVİD NEDİR?

Yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli Covid" olarak adlandırılıyor.



Uzun süreli Covid-19 semptomları arasında “yorgunluk”, “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı”, ” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi semptomlar yer alıyor. Araştırmacılar, bu semptomların, organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemlerine verilen hasar nedeniyle corona virüsün 'sonradan etkileri' olduğuna inanıyor. Diğer taraftan doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan daha uzun bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan polio sonrası sendroma benzetiyor.