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Her geçen gün yeni bir akım ortaya çıkıyor

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Son dönemde sosyal medya kullanıcıları Cadılar Bayramı’nın da yaklaşmasıyla beraber çevresindeki insanları korkuttukları bir trende kapıldı. Sosyal medyada popüler olan videoda bu sefer ise korkutulan küçük bir çocuktu ve verdiği tepki herkesi şaşırttı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 12:03
82 Okunma
Her geçen gün yeni bir akım ortaya çıkıyor
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Cadılar Bayramı’nın korku ve heyecan dolu yanı kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Sosyal medyada son olarak kült haline gelen korku filmi kahramanlarının kostümlerini giymek popüler bir akım haline geldi. Kurgusal seri katil Michael Myers şakası yapılan bir çocuğun o anları sosyal medyada viral oldu. Bir çocuğa eli bıçaklı seri katil şakasının yapılması tepki çekerken, o çocuğun eli bıçaklı adama sarılması da popüler oldu.

KİMSE BEKLEMİYORDU

‘Amberpatrick22’ kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi videosuyla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Küçük bir çocuk ve elinde bıçak bulunan Michael Myers’in kostümünü giyen bir kişinin yer aldığı video sosyal medyada popüler oldu. Videoda bir süre durumu anlayamaya çalışan çocuğun korkunç görünümlü adama sarılması eğlenceli anlar yaşattı.

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