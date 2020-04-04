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Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ABD’de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil

Koronavirüs salgınında vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan ve son 24 saatte binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de Başkan Donald Trump, "Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil" dedi

04 Nisan 2020 Cumartesi 20:59
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Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ABD’de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil

ABD’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bilançosu her geçen gün artarken Donald Trump, “Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil” ifadelerini kullandı.

Ülkede ölenlerin sayısı 7 bin 157’ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 277 bin 965’e yükseldi.

SON 24 SAATTE BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1.100 kişi artarak 7 bin 157’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 32 bin 406 kişi artarak 277 bin 965’e çıktı.

TRUMP: KİMSE BİZİM KADAR HAZIR DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, “Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan koronavirüs hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Koronavirüs ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABDKovid-19Donald Trump
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Cumali 2020-04-04 21:19:37

Lan değet ilerde oyna geveze hahahaha

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mehmet 2020-04-04 21:46:05

be sari maskara adam bu viruse karsi kktc ve turkiyeden ders alman lazim

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ANONYMOUS 2020-04-04 21:53:39

KENDİ SİLAHINLA KENDİNİ HEAD SHOT YAPTIN..!! ÇİN SANA DAHA NELER YAOACAK...! MEKSİKA ÜZERİNDEN SENİ KİMYASAL SAVAŞA BOĞACAK...KIBRIS HALKI 2NCİ BİR HASTALIĞA HAZIR OLUN TÜM DÜNYA...

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