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Her şey Whatsapp’a vergi yüzünden başladı… 2 ölü, yüzlerce yaralı!

Lübnan'da hükümetin Whatsapp gibi uygulamalara vergi getirmek istemesi sonrası başlayan protesto gösterileri şiddetleniyor. Başbakan Hariri göstericilere 72 saat süre verirken, güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:15
Her şey Whatsapp’a vergi yüzünden başladı… 2 ölü, yüzlerce yaralı!

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı Whatsapp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak protestolara başladı.

Lübnan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki protesto gösterilerinde 52 güvenlik görevlisinin yaralandığı, kargaşa çıkaran 70 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan Lübnan Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri George Kettane, gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini,  64 yaralıyı tedavi ettiklerini, 530 kişinin de hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb’ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki gösteriler nedeniyle devlet ve özel okullar ile üniversitelerin bugün tatil edildiği duyuruldu.

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WhatsAppHaberKKTC
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