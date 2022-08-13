Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

Her şeyi yiyebiliyor!

15 Temmuz 1950'de dünyaya gelen Lotito doğuştan gelen bir yeteneğe sahipti. Bu ilginç adam 57 yıllık ömründe ne bulursa, önüne ne gelirse yiyordu ve dünya çapında "Bay her şeyi yiyen" adıyla ün yapmaya başladı. Şöyle ki sindirim sistemi normal bir insana göre çok daha fazla çalıştığı için midesine giren her şeyi sindirebiliyordu. Sadece metal değil cam, demir, metal, tahta, yün, plastik ve daha birçok saçma sapan şeyi yiyebiliyordu.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:24
105 Okunma
Her şeyi yiyebiliyor!


Metal objeleri daha rahat sindirebilmek için, objeleri küçük parçalara ayırıp mineral yağıyla birlikte yutuyordu. Sindirim sisteminin bu aktifliğini de ticarete dökmüştü tabi. Yemek şovları yaparken bir yandan da bol bol su içiyordu.

BİR UÇAĞI 2 YILDA YEDİ

2007 yılında hayatını kaybeden Lotito’nun kariyeri ise mükemmel! Lotito yaklaşık 40 yıllık kariyerine 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, 1 de araba sığdırdı. Bir uçağı ise 2 yılda yemeyi başardı.

CİDDİ BIÇAK DARBELERİ ALDI, ETKİLEMEDİ

Efsane adam Lotito 1981 yılında ünlendiği sıralarda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı fakat ciddi bıçak darbeleri almasına rağmen 2-3 hafta içinde kendisine gelebilmişti. Yaralanmasının ardından ilk iş olarak da bir robotun tamamını yiyerek şovlarına devam etti. 2007 yılında tabut dahi yiyen adam maalesef aynı şeyi ölüme yapamamıştı. Kendisi metal yediğinden değil tamamen doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybett

Anahtar Kelimeler:
LotitoYetenek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı sıcaklar Ren Nehri'ni kurutuyor
Aşırı sıcaklar Ren Nehri'ni kurutuyor
Dünyadaki en iyi dondurma çeşitleri
Dünyadaki en iyi dondurma çeşitleri
Orman yangınları en yüksek seviyede
Orman yangınları en yüksek seviyede










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim