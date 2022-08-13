Her şeyi yiyebiliyor!

Metal objeleri daha rahat sindirebilmek için, objeleri küçük parçalara ayırıp mineral yağıyla birlikte yutuyordu. Sindirim sisteminin bu aktifliğini de ticarete dökmüştü tabi. Yemek şovları yaparken bir yandan da bol bol su içiyordu.

BİR UÇAĞI 2 YILDA YEDİ

2007 yılında hayatını kaybeden Lotito’nun kariyeri ise mükemmel! Lotito yaklaşık 40 yıllık kariyerine 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, 1 de araba sığdırdı. Bir uçağı ise 2 yılda yemeyi başardı.

CİDDİ BIÇAK DARBELERİ ALDI, ETKİLEMEDİ

Efsane adam Lotito 1981 yılında ünlendiği sıralarda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı fakat ciddi bıçak darbeleri almasına rağmen 2-3 hafta içinde kendisine gelebilmişti. Yaralanmasının ardından ilk iş olarak da bir robotun tamamını yiyerek şovlarına devam etti. 2007 yılında tabut dahi yiyen adam maalesef aynı şeyi ölüme yapamamıştı. Kendisi metal yediğinden değil tamamen doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybett