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Her yerde aranırken anaokulundan çıktı!

Almanya'nın Stuttgart şehrinde, kayıp olduğu gerekçesiyle arama kurtarma ekiplerinin bölgede operasyon başlattığı 6 yaşındaki çocuğun, anaokulunda unutulduğu anlaşıldı. Çocuk, 24 saati tek başına okulda geçirdi.

23 Ocak 2018 Salı 13:16
Her yerde aranırken anaokulundan çıktı!
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Pazartesi günü meydana gelen olay, Almanya'nın Stuttgart şehrinde gerçekleşti. Bad Cannstatt bölgesinde 6 yaşındaki bir çocuğun kayıp olduğu duyruldu. Polise ulaşan ihbara göre, 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi bir çocuk, okuldan ayrıldıktan sonra annesiyle her zaman buluştuğu noktaya gelmemişti.

Civarda kayıp çocuğu arayan polis, bir sonuca ulaşamayınca akşam saat 6 itibariyle helikopter ve kurtarma ekibiyle çalışmalara başladı. Ancak buradan da bir sonuç elde edilemedi.

Yerel halk, sosyal medyada da hızla yayılan kayıp ilanını paylaşmaya başladı ve konuyla ilgili birçok yorum yapıldı.

Bir sonraki gün ise gerçek ortaya çıktı...

Kayıp çocuk, bir öğretmeni tarafından, anaokulunda uyurken bulundu. Anaokulunda unutulan çocuk, bir geceyi okulda tek başına geçirmişti. Çocuğun neden ve nasıl binada kaldığı henüz bilinmezken, anaokulu, minik çocuğun annesiyle buluştuğu otobüs durağına çok yakın bir mesafede yer alıyor.

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