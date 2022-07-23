Her yerde hayatını kurtaran adamı arıyor!

Galler'in Torfaen bölgesinde bir hastanede çalışan Tegan Badham adlı kadın, 10 Temmuz'da Londra'daki Kings Cross St Pancras tren istasyonunda rayların üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Badham, yanıkları ve sırtındaki kırık bir kemik nedeniyle tedavi edildi.

"ŞOKU TÜM VÜCUDUMDA HİSSETTİM"

İngiltere’nin başkentinde düzenlenen Wireless festivaline katılan Badham, "Trenin köşeyi döndüğü yere yakın düştüm. İlk birkaç saniye neler olduğunu anlamadım. Ayağa kalmaya çalıştım ama beni elektrik çarptı. Bu duyguyu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, elektrik şokunu tüm vücudumda hissettim. Hareket edemedim. Akım, o kadar güçlüydü ki ellerimi pistten çekemedim" diye konuştu.

TikTok hesabından açıklama yapan Badham ardından, "Bir adamın beni yukarı çektiğini hatırlıyorum ama gerçekten ne olduğunu bilmiyordum. Ağlıyordum, herkes etrafımdaydı ve korkuyordum. Ölümü aldattığımı hissettim" dedi.

"HAYATIMI KURTARAN İNSANI ARIYORUM"

Diğer taraftan, Badham iyileşmek için işten izin aldığını ve yaşadığı kazanın ardından panik atak geçirdiğini belirterek, hayatını kurtaran insanı aradığını duyurdu.

Badham, "Hayatımı kurtaran adamı bulmak ve ona teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşım olaydan sonra onunla konuştu ama hızlıca trene binmesi gerekiyordu. Ona saatlerce tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sanırım 30'larında açık kahverengi saçlı bir adam. Ona teşekkür edemedim ve şimdi ona sarılmak istiyorum" dedi.