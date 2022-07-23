Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Her yerde hayatını kurtaran adamı arıyor!

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro raylarına düşen 21 yaşındaki kadın elektrik akımına kapıldı. Akım nedeniyle ellerini raylardan ayıramayan kadının yardımına başka bir yolcu yetişti. Kadın şimdi, teşekkür etmek için kendisini raylardan çekip kurtaran genci arıyor.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:50
83 Okunma
Her yerde hayatını kurtaran adamı arıyor!
banner48

Galler'in Torfaen bölgesinde bir hastanede çalışan Tegan Badham adlı kadın, 10 Temmuz'da Londra'daki Kings Cross St Pancras tren istasyonunda rayların üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Badham, yanıkları ve sırtındaki kırık bir kemik nedeniyle tedavi edildi.

"ŞOKU TÜM VÜCUDUMDA HİSSETTİM"

İngiltere’nin başkentinde düzenlenen Wireless festivaline katılan Badham, "Trenin köşeyi döndüğü yere yakın düştüm. İlk birkaç saniye neler olduğunu anlamadım. Ayağa kalmaya çalıştım ama beni elektrik çarptı. Bu duyguyu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, elektrik şokunu tüm vücudumda hissettim. Hareket edemedim. Akım, o kadar güçlüydü ki ellerimi pistten çekemedim" diye konuştu.

TikTok hesabından açıklama yapan Badham ardından, "Bir adamın beni yukarı çektiğini hatırlıyorum ama gerçekten ne olduğunu bilmiyordum. Ağlıyordum, herkes etrafımdaydı ve korkuyordum. Ölümü aldattığımı hissettim" dedi. 

"HAYATIMI KURTARAN İNSANI ARIYORUM"

Diğer taraftan, Badham iyileşmek için işten izin aldığını ve yaşadığı kazanın ardından  panik atak geçirdiğini belirterek, hayatını kurtaran insanı aradığını duyurdu.

Badham,  "Hayatımı kurtaran adamı bulmak ve ona teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşım olaydan sonra onunla konuştu ama hızlıca trene binmesi gerekiyordu. Ona saatlerce tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sanırım 30'larında açık kahverengi saçlı bir adam. Ona teşekkür edemedim ve şimdi ona sarılmak istiyorum" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ, maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
Çin'de aşırı sıcaklar etkili oluyor...
Çin'de aşırı sıcaklar etkili oluyor...
ABD'de ilk kez çocuklarda görüldü
ABD'de ilk kez çocuklarda görüldü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim