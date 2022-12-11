'Her zaman birbirleriyle akraba olsunlar diye...''

Walad Saqr Center'da ebeveynleri arkalarında çekildiği bildirilen fotoğraflarda, genç kız mavi takım elbiseli oğlanın yanında beyaz bir gelinlikle gülümserken görülüyordu. İki çocuğun ebeveynlerinin onları buna zorlamadığı ve onlara seçme özgürlüğüne sahip olduklarını açıkça belirttiği bildirildi.

HEP SEVMİŞ

Tören sırasında, Ziyad'ın, toplanan aile üyelerinden ve arkadaşlarından gelen alkışlar ve tezahüratlar arasında nişan yüzüğünü kıza verdiği, yerel basına verdiği röportajda ise teyzesinin kızını her zaman sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söylediği açıklandı. Ziyad ayrıca, reşit olduklarında mutlu bir evliliğe sahip olabilmeleri için çok çalışacağına söz verdi.

AİLE NİŞANI SAVUNDU

Aile, evlilik fikrinin damadın dedesinin aklına geldiğini ve teyze çocukları olan iki çocuğun kuzen olduğunu söyleyerek nişanı savundu. Dede, "Kızlarımı seviyorum ve soyları dahi olsa her zaman birbirleriyle akraba olmalarını istiyorum. Dedikleri gibi unumuza yağ katacak fikirler önerdim." diye konuştu.

TAAHÜT VERDİLER

Çocuk Esirgeme Dairesi Genel Müdürü Muhammed Nazmi, Sharkia Valiliği çocuk koruma görevlilerinin, ebeveynlere çocuklar için erken yaşta evliliğin tehlikelerini açıklamak için ailenin evine gittiğini söyledi. Çocuklara iyi bakılacağı ve evlilik planlarının askıya alınacağı konusunda ebeveynlerden de taahhüt aldıklarını söylediler.

SEÇME ŞANSLARI VAR

Yerel medyaya açıklama yapan aile, törene rağmen gençlerin uygun yaşa geldiklerinde gerçekten evlenmek isteyip istemediklerini seçme şansına sahip olacaklarını söyledi. Ayrıca, "Hiçbir şey yapmaya zorlamıyoruz, sadece sevinmek ve birçok ailede alışılageldiği gibi bağlantı ilkesini duyurmak istedik" diye konuştular.