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Her zaman stresli olan burçlar!

Stres vücudunuzu çeşitli şekillerde etkileyebilir. Özellikle anksiyete yaşayan kişilerde içe kapanıklık, panik moduna geçme ve hatta patlamalar görünmesi mümkündür.

27 Ekim 2022 Perşembe 21:59
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Her zaman stresli olan burçlar!



Sinirlere nasıl tepki verdiğiniz, nihayetinde kişilik tipinize ve özelliklerine bağlıdır. Duygularınızı ele alma şekliniz sadece hayata bakışınızı değil, ilişkilerinizi de etkiler. İşte sürekli kaygılı olan ve çevresini de telaşlandıran yapıya sahip burçlar…

Bir kişiyi tanımada astroloji, kişilik yapısını anlattığından bize yardımcı olabilir. Hangi burçların daha telaşlı ve kaygılı olduğunu bilmek de size yardımcı olabilir. İşte en kaygılı burçlar…

BAŞAK

Astrolojide çalışkanlık denildiğinde ilk akla gelen Başaklar sürekli kontrol listesi gibi bir zihinle sahiptir. Bu nedenle kaygısı büyük ölçüde kendilerinden gelir. Her zaman yapacak çok işleri olduğundan, asla hiçbir işi bitirememiş gibi hissederler. Ardından ise başarısız olduklarını düşünürler çünkü asla bitmeyen bir döngünün içindedirler. Sürekli üretme baskısı bu burçu yıpratır ve nihayetinde sürekli kaygılı hissederler.

İKİZLER

Aslında tüm hava grubu burçların bu listede olması oldukça mantıklıdır. Düşünceye, zekaya ve zihne hükmederler, bu yüzden kendi kafalarına kapılmaları doğaldır. İkizler, konu kaygı olduğunda Başaklardan çok farklı olmasa da, tüm burçların arasında en kötüsüdür. Bu burçtakiler her zaman ciddi şekilde hareket halindedir. Zihinlerinden bir dakikada milyonlarca düşünce geçebilir.Bu durum bir nevi dikkat eksikliği bozukluğuna benzer. Akılları çok hızlı hareket ettiğinden, kendilerini yapılacaklar listesindeki her şeye yetişmeye çalışırken bunaltabilirler. Bu nedenle kaygılarından kurtulmak için arada bir nefes almayı unutmamaları gerekir.

BALIK

Balık dışarıdan soğuk ve mesafeli gibi görünse de, derinlerinde her zaman bir endişe kasırgası vardır. Bu burçtaki bireyler oldukça sezgiseldir. Bu da aynı anda birçok duygusal hissi bir arada yaşadıkları anlamına gelir. Bu nedenle, herkese yardım etmek istedikleri adına kendi sınırlarını koymayı unutabilirler. Yaşadıkları bu durum ise kendi hayatlarını başkalarının dertleriyle doldurup strese girmelerine neden olur.

YENGEÇ

Balık şifacı iken, Yengeç burçların adeta duygusal bir süngeridir. Bu nedenle gerçekten çevrelerindeki kişilerin tüm hissettiklerini hissedebilirler. Ek olarak, her iki buçuk günde bir burç değiştiren ay tarafından yönetilirler. Bu yüzden karamsar bir burç olmaları da şaşırtıcı değildir. Yengeç çevresindeki şeyleri, yani ay veya başkalarının duygularını, kontrol edemediği için, genelde tüm hayatları kontrolden çıkmış gibi hissederler. Bu nedenle yapıyı veya istikrarı koruyamama konusunda strese girerler.

Anahtar Kelimeler:
StresBurçAnksiyete
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