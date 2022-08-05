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Herkes Tayvan derken ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

Çin ordusu, geçen hafta olduğu gibi bugün de Tayvan'ın kuzeyi, güneybatısı ve doğusunda tatbikatlar düzenledi. Pekin'den yapılan açıklamaya göre 'askerlerin ortak savaş yetenekleri' test edildi. Pelosi'nin ziyareti sonrası Çin hükümeti yeni bir karar aldı. Buna göre ABD ile yapılan işbirliği görüşmeleri durduruldu.

05 Ağustos 2022 Cuma 15:18
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Herkes Tayvan derken ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!
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Asya turunun son ayağında Tayvan'ı ziyaret eden Pelosi'nin bu hareketi Çin'de büyük bir öfkeyle karşılan. Çin ordusu, savaş pozisyonuna geçti. Gerçek silahlarla yapılan tatbikatların sayısı arttırıldı. Çin hükümeti aldığı kararla üst düzey komutanlar arasındaki diyalog ve iklim görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

İŞBİRLİKLERİ ASKIYA ALINDI

Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, sekiz özel önlem arasında sınır ötesi suç ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Washington ile işbirliğini de askıya aldığını söyledi.

ÇİN HÜKÜMETİ: YAPTIRIM UYGULANACAK!

Çin hükümeti 'kışkırtıcı eylem' olarak adlandırdığı Pelosi'nin ziyareti sonrası yaptırım uygulanacağını açıkladı. Buna göre Pelosi ve ailesine kişisel yaptırım uygulanacak.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR

Çin ordusu, Tayvan'a yönelik askeri operasyonlarına devam ederken bu operasyonlar için resmi açıklama yaparken 'tatbikat' kelimesini kullanıyor. Ordu savaş pozisyonuna geçerken, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılıyor. (REUTERS)

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