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Herkesi açık açık uyardı; Ben yaptım siz yapmayın

Kanadalı bir anne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi güneş kremi kullanmanın ne kadar önemli olduğu konusunda uyardı. Yıllarca güneş kremi kullanmadığı için cilt kanseri olduğunu söyleyen talihsiz kadın, kemoterapi tedavisine başladıktan sonra vücudunun daha çok reaksiyon gösterdiğini dile getirdi. İhmalkarlığının onu bu hale getirdiğini söyleyen kadın, herkesin mutlaka güneş kremi kullanması gerektiğini vurguladı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:25
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Herkesi açık açık uyardı; Ben yaptım siz yapmayın

Kanada, Toronto'dan Honoure Stark adlı kadın, 2008'de alnında bulduğu 'olağandışı bir noktayı', ilk başlarda egzama olduğunu düşündüğü için görmezden geldi. Zaman içinde büyüyen noktanın aslında cilt kanseri semptomu olduğunu sonra öğrendi. Cilt kanseri teşhisi konulduktan sonra vücudunun her yerinde lezyonlar ortaya çıkmaya başladı.

CİLDİ KABUK BAĞLADI

Kanseri lezyonların yok olması için 30’dan fazla operasyon geçiren Honoure Stark için son olarak kemoterapide kullanılmak üzere bir krem verildi. Dört çocuk annesi kadının vücudu buna da reaksiyon gösterdi. Krem şeklinde vücuda sürülen kemoterapi kremini 6 saat boyunca vücudunda tutması gerekiyor. Kanserle savaşan kremi cildine 'asit dökmeye' benzer olarak tanımlayan kadının cildi ağrılı kırmızı kabuklarla kaplandı.

HİÇ GÜNEŞ KREMİ KULLANMADI

Duygularını dile getiren kadın, “Benden uzaklaşan insanlar oldu. Eskiden duygularımı incitiyordu ve kendimi dışlanmış hissediyordum” dedi. Cilt kanseri teşhisi konmadan önce güneş kremini asla kullanmadığını söyleyen Stark, şimdi hastalık ve ondan nasıl kaçınılacağı konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

2008 yılında yapılan teşhisten bu yana çalışmadığı için şimdi TikTok videoları çekerek cilt kanseri ve güneşte nasıl güvende kalınacağı konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor ve bunu yaparak 240.000'den fazla beğeni ve takipçi topladı.

Stark, "İnsanların rutinlerine dahil edebilecekleri küçük davranışlar sayesinde bunun olmasını engelleyebileceğini anlamalarını istiyorum. Dışarıda parlak güneşin altında şapkasız bebekler görüyorum ve kendi kendime geleceklerinin nasıl görünebileceğinden dolayı 'bu beni korkutuyor' diye düşünüyorum." dedi.

Son Güncelleme: 11.05.2022 13:29
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