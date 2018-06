Herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler

Kiley Tully'nin anne ve babası, Meksika'ya gitmek için uçağa bindikten sonra garip bir olayla karşılaştı. Arkalarındaki çift herkesin ortasında cinsel ilişkiye giriyordu.

İlk şoku atlatan aile, olayın videosunu çekip Kiley'e yolladı. Ailesinden gelen 45 saniyelik görüntüyle şoke olan genç kadın, videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE