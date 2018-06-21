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Herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler

Meksika tatiline giden karı-koca, uçakta gördükleri karşısında şoke oldu ve hemen telefonlarına sarıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:38
Herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler

Kiley Tully'nin anne ve babası, Meksika'ya gitmek için uçağa bindikten sonra garip bir olayla karşılaştı. Arkalarındaki çift herkesin ortasında cinsel ilişkiye giriyordu.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İlk şoku atlatan aile, olayın videosunu çekip Kiley'e yolladı. Ailesinden gelen 45 saniyelik görüntüyle şoke olan genç kadın, videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

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