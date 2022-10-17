Herkesin yüzünü güldürüyorlar

Mizah anlayışı iyi olan insanlarla bir araya gelmek her zaman moralinizi yüksek tutmanızı sağlar. Onlarla sohbet etmek her zaman keyifli olur. İşte astrolojide insanları en fazla güldüren o 6 burç...

1-KOVA BURÇLARI

Kova burcu olan kişiler çok fazla sosyal olur. Her zaman arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi severler. Genellikle arkadaş ortamlarında hep komik hikayeler anlatan kişiler kova burçlarından çıkar. Çok güleceğiniz hikayeler uydurarak sizi kahkahalara boğarlar. Onların bu mizah anlayışı her ortamda favori kişi olmalarını sağlar.

2-BALIK BURÇLARI Balık burçları yaşadıkları kötü zamanları ve olumsuz gelişmeleri unutmak için genellikle mizaha başvurur. Kendileri ve muhatap oldukları insanlar için iyi ve mutlu bir hayat yaratmaya çalışırlar. Bu amaçlar sürekli şakalar yapıp komik davranmaya çalışırlar. 3-İKİZLER BURCU İkizler burcu olan kişiler yapıları gereği neşeli, canlı ve esprili olurlar. Onların keskin zekaları harika şakalar yapmalarını sağlar. İkizler burcu olan kişiler gülmek için çok fazla konu bulur ya da hikayeler yaratır. Bulundukları ortamı canlı tutmak ve herkesi güldürmek için ellerinden geleni yaparlar.

4-ASLAN BURÇLARI Aslan burçları dikkat çekmeyi sever. Bu sebeple bulundukları ortamda ilgili üzerlerine toplamak için sürekli şaka yaparlar. Ne kadar komik olduklarını herkese gösterirler. Aslan burcu olan kişilerin iyi bir gözlem yeteneği vardır. Karşılaştıkları durumlardan hemen bir komiklik yaratabilir. Onların bu tavrı sosyal çevrelerinde çok sevilir ve sürekli aranan kişiler olurlar 5-BAŞAK BURÇLARI Başak burcu olan kişiler genellikle mesafeli tavırlarıyla bilinse de aslında en iyi şakalar onlardan çıkıyor. Başaklar, para meseleleri veya parasal bir şey söz konusu olduğunda şaka yapmakta veya komik bir şey söylemekten geri duramaz. Para veya finansla ilgili tüm konuşmalara mizah katmayı severler.