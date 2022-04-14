Hiç erkek yokken hamile kaldılar!

New Jersey eyaletinde tek bir kadın cezaevi bulunuyor: Edna Mahan Islahevi. Burada hapis cezası çeken 800'i aşkın kadın bulunuyor. Mahkûmlardan ikisi, aynı cezaevindeki trans bir mahkûmla cinsel ilişkiye girdikten sonra hamile kaldı.

Ceza İnfaz Kurumu'nun NJ.com'a verdiği bildirdiğine göre, kimliği belirsiz mahkûmlar, "hapis yatan başka bir kişiyle rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdikten sonra" Edna Mahan Islahevi'nde hamile kaldılar.

New Jersey'de 2021'de mahkûmların tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre barındırılmasına izin veren bir karar verildi.

Karar, 18 ay boyunca erkek cezaevlerinde yaşamaya zorlanan bir kadının açtığı insan hakları davasından kaynaklanan bir anlaşmanın parçasıydı.

Trans kadınların Jersey Islahevi'nde barınmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmeleri gerekmiyor ve 27'si trans kadın olmak üzere 800'den fazla mahkûm bulunuyor.