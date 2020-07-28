Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Flaş Haber
Bir vaka da Yedikonuk'tan!
Kapat

Hindistan, Brezilya ve Meksika'da koronavirüsten ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 654, Brezilya'da 614, Meksika'da 342 kişi hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2020 Salı 08:59
631 Okunma
Hindistan, Brezilya ve Meksika'da koronavirüsten ölümler artıyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 654 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 425'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 47 bin 704 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 483 bin 157'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 952 bin 744 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 614 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 87 bin 618’e, vaka sayısı da 23 bin 284 artarak 2 milyon 442 bin 375’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 487 bin 654 vaka ve 21 bin 676 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 667 bin 667 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor. Ülke, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 342 artarak 44 bin 22'ye ulaştı.

Meksika'da, COVID-19 vakası sayısı da 4 bin 973 artışla 395 bin 489'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 256 bin 777 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı, ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHindistanBrezilyaMeksika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boris Johnson'dan uyarı: Avrupa'da ikinci dalga belirtileri var
Boris Johnson'dan uyarı: Avrupa'da ikinci dalga belirtileri var
İran'da koronavirüsten rekor günlük ölüm
İran'da koronavirüsten rekor günlük ölüm
Hindistan'da yıldırım isabet eden 11 kişi öldü
Hindistan'da yıldırım isabet eden 11 kişi öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim