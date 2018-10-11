Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93795
ALTIN
231.436
DOLAR
5.9752
STERLİN
7.8954
EURO
6.8997
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...

Hindistan'da 29 yeni Zika virüsü vakası

Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde son 18 günde 29 yeni Zika virüsü vakası görüldüğü bildirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:41
Hindistan'da 29 yeni Zika virüsü vakası

Hindustan Times'ın eyalet sağlık departmanına dayandırdığı haberine göre, Jaipur kentinde son 18 günde kaydedilen 29 yeni Zika virüsü vakası ile ülke genelinde görülen vaka sayısı 30'a yükseldi. Bu yılki ilk zika virüsü vakası Tamil Nadu eyaletinde görülmüştü.

Jaipur'da Zika virüsü görülen 29 kişiden 3'ünün hamile olduğu bildirildi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nden bir yetkili, salgının şimdilik yerel düzeyde bulunduğunu ancak Hindistan'da daha önce bu kadar vaka kaydedilmediği için durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Yetkili, sağlık bakanlığı uzmanlarının, durumun bir an önce kontrol altına alınması için eyalet görevlilerine teknik destek sağlamak üzere bölgede bulunduğunu ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ofisinden, Jaipur'daki Zika virüsü salgını hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanması talimatı verildiği kaydedildi.

Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
HindistanZika VirüsüVakaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de "İntiharları Önleme Bakanı" atandı
İngiltere'de "İntiharları Önleme Bakanı" atandı
Endonezya'daki deprem ve tsunamide ölü sayısı 2 bin 45'e yükseldi
Endonezya'daki deprem ve tsunamide ölü sayısı 2 bin 45'e yükseldi
Meksika'da turistleri korumak için jandarma üssü açıldı
Meksika'da turistleri korumak için jandarma üssü açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim