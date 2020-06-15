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Hindistan'da 325 kişi daha koronavirüsten öldü

Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 9 bin 520'ye çıktı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 12:02
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Hindistan'da 325 kişi daha koronavirüsten öldü

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 502 kişide daha COVID-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 332 bin 424'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 325 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 520'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs bulaşan 169 bin 798 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyonu aşarken, yaklaşık 436 bin kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüCovid-19
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