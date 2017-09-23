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Hindistan'da 70 yaşındaki guru tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Hindistan'da 70 yaşındaki bir guru, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 18:35
Hindistan'da 70 yaşındaki guru tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Hindistan'da 70 yaşındaki bir guru, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyet yetkilisi Jaisingh Nathawat, 21 yaşında bir genç kızın, 7 Ağustos'ta Rajasthan eyaletinin Alwar kentinde, 70 yaşındaki Kaushlendra Prapannacharya Falahari Maharaja adlı gurunun saldırısına uğradığına dair şikayette bulunduğunu belirtti.     

Nathawat, kızın ailesinin söz konusu gurunun takipçisi olduğunu ve bu nedenle Falahari Maharaja'nın olayı kimseye anlatmaması için kızı uyardığını söyledi.

Genç kızın, ülkede geçen ay, Gurmeet Ram Rahim Singh adlı başka bir gurunun iki kadına tecavüzle yargılandığı iki ayrı davadan 20 yıl hapis cezası alması üzerine sessizliğini bozmaya karar verdiğini ifade eden emniyet yetkilisi, kızın şikayetinin ardından Falahari Maharaja adlı gurunun gözaltına alındığını bildirdi.

Falahari Maharaja'nın çıkarıldığı mahkemece, polisin konuyla ilgili incelemesi sona erene kadar 15 gün hapishanede kalmasına karar verildi. 

Ülkede geçen ay, guru Gurmeet Ram Rahim Singh'e, 2 kadına tecavüz suçlamasıyla yargılandığı iki davadan 10'ar yıl olmak toplam 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Singh ayrıca 47 bin dolar para cezasına da çarptırılmıştı.

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