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Hindistan'da 88 kız öğrenciye 'soyunma cezası

Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki bir okulda 88 kız öğrenciye tüm okulun önünde 'soyuma cezası' verildi. Polis 3 öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:18
Hindistan'da 88 kız öğrenciye 'soyunma cezası
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Arunçal Pradeş eyaletinde kız öğrencilerin gittiği okulda, okul müdürüne ve bir öğrenciye hakaret içeren yazının bulunmasının ardından iki ayrı sınıftan 88 öğrenci, 3 öğretmen tarafından diğer öğrencilerin önünde kıyafetlerini çıkarmakla cezalandırıldı.

Papum Pare bölgesinde 23 Kasım'da meydana gelen olayın eyalette büyük tepki uyandırdığı, öğrenciler ve ailelerinin önce bir öğrenci sendikasına ardından da polise başvurduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran emniyet yetkilieri öğrenciler, velilerve  öğretmenlerin ifadelerinin alınacağını duyurdu.

'ÇOCUK HAKLARININ İHLALİ'

Arunçal Pradeş Kongre Komitesi (APCC) de olayı kınayarak "Bir çocuğun haysiyetiyle oynamak yasalara ve anayasaya aykırı. Bir çocuğa disiplin kazandırmak bir öğretmenin yükümlülüğü, sorumluluğu, karakteri ve davranışıdır. Bir öğrenciyi soymak kesinlikle doğru bir önlem değil. Bu tarz cezaları uygulamak çocuk haklarının ihlalidir ve çocuklara yönelik suistimal riskini arttırabilir" dedi.

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