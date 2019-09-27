Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor

27 Eylül 2019 Cuma 10:55
Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor

 Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve çeşitli kazalar nedeniyle Maharaştra eyaletinde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yetkililer, Maharaştra'nınPune ve Jalgaon bölgelerinde 11 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.
Pune'de sel sularında sürüklenen 200 civarında aracın hasar gördüğünü aktaran yetkililer, 150 evin de aşırı yağışlara bağlı su baskınları ve kazalar nedeniyle hasar gördüğünü kaydetti.
UttarPradeş Eyalet Afet Yönetim Departmanından yapılan açıklamada da aşırı yağışlara bağlı afet ve kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, ölümlere yıldırım düşmesi, yılan ısırması, duvar çökmesi gibi olayların neden olduğu aktarıldı.
Eyalet genelinde aşırı yağışlara bağlı olarak ilk belirlemelere göre 22 evin hasar gördü, 7 büyük baş hayvanın telef olduğu aktarılırken, şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelere yardım ekiplerinin sevk edildiği ve yetkililere, sel mağdurları için yiyecek, içme suyu, ilaç ve diğer gerekli malzemeleri temin etme talimatı verildiği belirtildi.
Pune'nin selden etkilenen kesimlerinde yaklaşık 16 bin kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildiren yetkililer, su baskınları dolayısıyla bölgenin çeşitli yerlerindeki okullarda dün eğitime ara verildiğini açıklamıştı.
Maharaştra eyaleti Başbakanı DevendraFadnavis, eyalet hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve mümkün olan her türlü yardımın sağlandığını ifade etmişti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron'dan "Jacques Chirac" açıklaması
Macron'dan "Jacques Chirac" açıklaması
Trump yönetiminden mülteci kabul sayısına neşter
Trump yönetiminden mülteci kabul sayısına neşter
Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi
Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim