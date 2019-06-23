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Hindistan'da beyin iltihabı salgını

145 çocuk hayatını kaybetti

23 Haziran 2019 Pazar 15:02
Hindistan'da beyin iltihabı salgını

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, beyin iltihabı olarak da bilinen "ensefalit" nedeniyle haziran başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 145'i buldu.

"India Today"in haberine göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde Akut Ensefalit Sendromu (AES) nedeniyle bu ay 145 çocuk hayatını kaybetti.

Haberde, hastalığa bağlı ölümlerden 129'unun Muzaffarpur'da kaydedildiği ifade edildi.

Doktorlar tarafından henüz hastalığın sebebi belirlenemezken, söz konusu salgında ay başından bu yana eyaletin 16 farklı yerinde 600'den fazla çocukta vaka tespit edildi.

Uzmanlar, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da görülen salgına, olgunlaşmamış liçi meyvesinin tüketilmesiyle bulaşan bir virüsün sebep olduğunu düşünüyor.

Özellikle çocukları etkileyen bu hastalık, beyinde ödem oluşumuyla birlikte kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
HindistanBeyin IltihabıSalgınSağlıkHaber
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