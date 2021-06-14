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Hindistan'da bir günde 70 bin 421 vaka

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte görülen 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan’dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:49
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Hindistan'da bir günde 70 bin 421 vaka

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 921 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, günlük 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan'dan bu yana görülen en düşük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 510 bin 410'a, ölü sayısı ise 374 bin 305'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı.

Ölü sayısındaki bu hızlı yükseliş, Bihar eyaletinde eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi ile açıklanmıştı.

İyileşenlerin sayısı, son 1 aydır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 119 bin 501 COVID-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Öte yandan iyileşme oranı yüzde 95,43 olarak kayda geçti.

Uygulanan aşı dozu 254 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 254 milyon 8 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2. ve en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüs
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