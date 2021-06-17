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Hindistan'da bu kez yeşil mantar vakası görüldü

Kara mantar mücadelesi veren Hindistan’da "yeşil mantar" da görüldü. COVID-19 nedeniyle bağışıklığı düşen bir hastada tespit edilen hastalık endişe uyandırdı.

17 Haziran 2021 Perşembe 16:14
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Hindistan'da bu kez yeşil mantar vakası görüldü

Hindistan’ın Madhya Pradesh'in Indore bölgesinde COVID-19'dan kurtulan bir kişide görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu tedirgin etti.

İlk yeşil mantar vakası tedavi için hava ambulansıyla Mumbai'deki Hinduja Hastanesine nakledildi.

Bölge Sağlık Veri Sorumlusu Apoorva Tiwari, "Yüzde 90 akciğer enfeksiyonu vardı. Teşhis sırasında akciğerlerinde Mukormikoz veya kara mantardan farklı yeşil mantar tespit edildi. Bu muhtemelen ülkedeki ilk yeşil mantar vakası” dedi.

Yeşil mantar enfeksiyonu COVID-19’dan iyileşen hastanın burnu kanamaya ve ateşi yükselmeye başladığında farkedildi.

Yeşil mantara hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda yaşayan yaygın bir küf olan Aspergillus neden oluyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanYeşil Mantar
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