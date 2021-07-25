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Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu

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Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde, bir araca dağdan düşen kayaların çarpması sonucu 9 turist yaşamını yitirdi, 3 turist yaralandı.

25 Temmuz 2021 Pazar 21:34
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Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu

BBC'nin haberine göre, başkent Delhi'den turistik bir köy olan Chitkul'a seyahat eden aracın üzerine tepeden kayaların düşmesi sonucu 9 turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Modi, kazadan etkilenen herkese hükümet yardım fonuna erişim hakkı verileceğini söyledi.

Öte yandan sosyal medyada kazaya dair görüntüler yer aldı. Twitter'da paylaşılan bir videoda sarp bir vadiden aşağıya yuvarlanan büyük kayalar görüntülendi.

Görüntülerde park halindeki araçlara çarpan kayalar ayrıca bir köprünün çökmesine sebep oldu.

Hindistan'da, son dönemde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası heyelan uyarıları yapılmıştı.

Maharaştra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 136'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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