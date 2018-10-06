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Hindistan'da domuz gribi 90 can aldı

Hindistan'ın Mumbai kentinde son 10 ayda domuz gribi tespit edilen 90 kişi hayatını kaybetti. 

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:26
Hindistan'da domuz gribi 90 can aldı

Yerel basındaki haberlere göre, ocak ayından bu yana domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 90 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alındı.

Domuz gribi vakalarının kentte en çok geçen ay görüldüğü, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı halka hijyen konusunda uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanDomuz GribiCanYaşamHaber
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