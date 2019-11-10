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Hindistan'da fil saldırısı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde fil saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

10 Kasım 2019 Pazar 18:19
Hindistan'da fil saldırısı

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Polaçi bölgesinde bir filin iki kişiye saldırdığını belirtti. 

Çiftçilik yaptığı belirtilen Rajendran ismindeki adamın fil tarafından ezilerek yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, bir kadının da yaraladığını açıkladı.

Yetkililer, filin ormana geri döndürülmesi için "Kumki" adı verilen eğitimli fillerin kullanılacağı bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanFil SaldırısıHaber
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