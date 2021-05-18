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Hindistan'da günlük ölüm sayısı en yüksek seviyede

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 329 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

18 Mayıs 2021 Salı 09:45
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Hindistan'da günlük ölüm sayısı en yüksek seviyede

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 COVID-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi.

Böylece ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Toplam vaka sayısı 25 milyonu geçti

Günlük olarak en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 25 milyon 228 bin 996’ya, toplam can kaybı sayısı 278 bin 719'a ulaştı.

3 milyon 353 bin 765 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 27 Nisan'dan bu yana COVID-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

Aşılama kampanyası

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 182 milyon 926 bin 460 doz aşı yapıldı.

Yetkililer, aşılamanın henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadığını duyurdu.

Hindistan Serum Enstitüsü, ülkede aşı sıkıntısı olduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHindistan
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