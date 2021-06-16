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Hindistan'da günlük vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, vaka sayıları günlük bazda azalmayı sürdürüyor. Günlük vaka sayısı 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 09:32
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Hindistan'da günlük vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 62 bin 224 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 542 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 633 bin 105'e, ölü sayısı ise 379 bin 573'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı, son 1 aydır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 107 bin 628 COVID-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranı yüzde 95,80'e çıkarken 865 bin 432 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 261 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 261 milyon 970 bin dozdan fazla aşı yapıldı. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüs
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