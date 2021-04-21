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Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 295 bin 41 yeni vaka tespit edilirken, 2 bin 23 kişi hayatını kaybetti.

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:48
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Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı

Günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırılan ülkede ciddi şekilde oksijen tüpü yetersizliği yaşanıyor.
Dünya genelinde en çok korona virüs vakasının kaydedildiği ikinci ülke, en çok ölümün görüldüğü dördüncü ülke olan Hindistan'da salgın kontrolden çıktı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 295 bin 41 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 15 milyon 616 bin 130'a yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 bin 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 182 bin 553'e ulaştığı belirtildi. Ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölüm sayısı kayda geçerken, hastanelerde ciddi şekilde oksijen tüpü sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

Yetkililerden hükümete peş peşe çağrı
Dün eşinin korona virüse yakalanması sonucu karantinaya giren Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, başkentteki hastanelerde yaşanan oksijen tüpü yetersizliğine dikkat çekerek, federal hükümete daha fazla tüpe ihtiyaç olduğu çağrısında bulundu. Yaklaşık 25 milyonluk megakentin Sağlık Bakanı Satyendar Jain de federal hükümeti "büyük bir krizi önlemek için oksijen tüpü tedarik etmeye" çağırdı.
Yerel basın, Maharashtra eyaletinin salgının merkez üssü olan kalabalık başkenti Mumbai'deki hastanelerde de ciddi şekilde oksijen tüpü yetersizliği yaşandığını ifade etti. Eyaletteki bir doktor, yerel basına yaptığı açıklamada, "Normalde bazı hastaları başka hastanelere kaydırırdık. Ancak şehirdeki hiçbir hastanede yedek oksijen tüpü yok" diye konuştu.
Başbakan Narendra Modi ise akşam saatlerinde yaptığı konuşmada, 1.3 milyar nüfuslu ülkenin "bir kez daha büyük bir mücadele verdiğini" ifade etti. Modi, "Durum birkaç hafta öncesine kadar kontrol altındaydı. Bu ikinci korona virüs dalgası fırtına
gibi geldi" şeklinde konuştu. Modi, "Merkezi hükümet, ihtiyaç sahibi her hastanın oksijen tüpüne ulaşmasını sağlamaya çalışıyor" dedi.
Hindistan'da şu ana kadar 130 milyondan fazla korona virüs aşısı uygulanırken, 1 Mayıs'tan itibaren tüm yetişkinlerin aşı olmaya hak kazanacağı açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüsCoronavirüs
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