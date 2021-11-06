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Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 Covid-19 hastası öldü

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin Ahmednagar kentindeki bir hastanenin yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği bölümünde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

06 Kasım 2021 Cumartesi 15:52
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Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 Covid-19 hastası öldü
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Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da Maharaştra eyaletinin Ahmednagar kentindeki bir hastanede patlama meydana geldi.

Ahmednagar Devlet Hastanesi'nde 17 Covid-19 hastasının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yerel saatle 11.00'de yangın çıktı.

Yangında, 10 hasta öldü, bir hasta ağır yaralandı.

Bu arada, diğer 6 hasta farklı bir hastaneye nakledildi.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemese de itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucuna göre, yangına elektrik aksamındaki bir kısa devre neden oldu.

Maharaştra Başbakanı Uddhav Thackeray, yangınla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

Thackeray, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı.

Ülkede 1 Mayıs'ta Gucarat eyaletinde bulunan bir hastanedeki Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetmişti.


Mumbai eyaletinin Virar kentinde 23 Nisan'da bir hastanenin Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 13 hasta ölmüştü.

Ülkede, yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman bu tarz ölümlere yol açıyor.

Son Güncelleme: 06.11.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
HindistanHastanedeYangın
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