Hindistan'da hastaneler dolu, oksijen kaynakları tükeniyor

Seyahat ve karantina yasaklarını bu şekilde delebilen zengin Hintliler 6 kişilik bir jet için 31 bin dolar (yaklaşık 250 bin lira) İngiltere’ye gitmek için ise 138 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 140 bin lira) ödüyor. Diğer taraftan, sağlık sisteminin çökmesine neden olan ve ve korkunç bir oksijen kıtlığına yol açan bir salgının merkez üssü olan Hindistan, son çareyi orduda aradı. Bu kapsamda askeri tesislerde bulunan oksijenin ve emekli askeri tıp çalışanlarının sivil hastanelere nakledileceği aktarıldı.

SON 24 SAATTE 323 BİNİ AŞKIN YENİ VAKA

Hindistan’daki toplam corona virüs ölümleri, son 24 saat içinde bildirilen 2 bin 771 ölümle birlikte 200 bin dönüm noktasına ulaştı. Bununla birlikte, bu süreçte ülke 323 bin 144 yeni vaka kaydetti, hastaneler yatak ve oksijen kaynağı sıkıntısı nedeniyle hastaları geri çevirdi.

ASKERİ TESİSLERDEKİ OKSİJEN HASTANELERE TAŞINACAK

Öte yandan, hükümet yıkıcı krizin üstesinden gelmek için silahlı kuvvetlerini yardıma çağırdı. Savunma Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ordu rezervindeki oksijeninin hastanelere gönderileceğini ve emekli askeri sağlık personelinin sağlık tesislerine katılacağını açıkladı.

ZENGİNLER ÖZEL JETLERE YÖNELDİ

Hindistan, son iki hadtadır ülkenin sağlık sistemini ve krematoryumlarını tamamen alt üst eden ve korkunç bir oksijen kıtlığına yol açan pandeminin yeni merkez üssü haline geldi. Ancak, endişe verici rakamlar, zengin Hintlileri seyahat kısıtlamaları yürürlüğe girdikçe son dakika uçuşları ve özel jetler için binlerce ödeme yapmaya sevk ediyor.

SEYAHAT YASAKLARINDAN ETKİLENMİYORLAR

Zengin Hintlilerin en popüler güzergahı ise, Hindistan'a kısa bir mesafede olan Birleşik Arap Emirlikleri. BAE, 25 Nisan'dan itibaren Hindistan’dan gele uçuşların 10 gün süreyle yasakladığını duyurmasına rağmen, özel jetler bu durumdan etkilenmedi.

Charter şirketi Air Charter Service India'nın bir sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, özel jetlere olan ilginin "kesinlikle çılgınca" olduğunu ifade ederek, “Yarın Dubai'ye 12 uçuşumuz var ve her uçuş tamamen dolu" ifadelerini kullandı.

DUBAİ'YE 6 KİŞİLİK UÇUŞUN FİYATI 250 BİN LİRA

Bir başka özel jet sağlayıcısı Enthrall Aviation, son birkaç gün içinde yüzlerce talep aldıklarını belirtti. Şirket sözcüsü, "Talebi karşılamak için yurt dışından daha fazla uçak talep etti. Mumbai'den Dubai'ye 13 kişilik bir uçak kiralamak 38 bin dolara (yaklaşık 314 bin lira), altı kişilik bir jet kiralamak ise 31 bin dolara (yaklaşık 250 bin lira) mal oluyor. Tayland’a da birkaç uçuş gerçekleştirdik. Ancak çoğunlukla talep Dubai'ye yönelik" dedi.

İNGİLTERE'YE GİTMENİN MALİYETİ BİR MİLYON LİRADAN FAZLA

Sunday Times'a göre, Hindistan’a sınırlarını kapatan İngiltere’ye de son 24 saat içinde en az sekiz özel jet uçtu. Jetlerin dokuz saatlik uçuş için kiralama bedelinin 138 bin dolardan ((yaklaşık 1 milyon 140 bin lira) fazlaya mal olabileceği tahmin ediliyor.

HER 4 DAKİKADA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİYOR

Öte yandan, uzmanlar varyantların ve altyapı yetersizliği nedeniyle Hindistan’daki yıkımın erişebileceği boyutlardan endişe ediyor. Özellikle, salgının ülkedeki en sert vurduğu 20 milyon nüfuslu Delhi eyaletinde her dört dakikada bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

DİĞER ÜLKELERİN YARDIMLARI HİNDİSTAN'A ULAŞTI

Diğer taraftan Türkiye, İngiltere, Almanya ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülke Hindistan’a yardım teklifinde bulundu.

Bu kapsamda İngiltere’den 100 ventilatör ve 95 oksijen konsantratörü de dahil olmak üzere birçok tıbbi malzemeyi içeren sevkiyat bu sabah erken saatlerde erken saatlerde Delhi'ye ulaştı.

Fransa ise 250 yatak için yıl boyunca oksijen sağlayabilecek oksijen jeneratörlerinin Hindistan’a doğru yola çıktığını duyurdu.