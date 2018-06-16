Hindistan'da hava kirliliği arttı, inşaat durduruldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan hava kirliliği nedeniyle inşaatların 2 günlüğüne durdurulması kararı alındı.

Hükümete bağlı Merkezi Hava Kirliliği Denetim Kurulu başkentteki hava kirliliği seviyesini en yüksek düzeyi olan "şiddetli" şeklinde tayin ederken, tedbir olarak şehirdeki inşaatların 2 günlüğüne durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Yeni Delhi'de havadaki zararlı parçacık oranını ölçen PM 2,5 değeri sabah saatlerinde 170'e ulaştı. Bu, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için güvenli gördüğü değerlerden 6 kat daha fazla.

Ülkenin kuzeyinde son haftalarda esen yoğun rüzgarların taşıdığı toz ve parçacıklar çok sayıda şehirde hava kirliliği düzeyini arttırdı.

Yeni Delhi hükümeti son yıllarda hava kirliliğiyle mücadele için çeşitli tedbirlere başvurmuştu. Şehir yönetimi trafiğe çıkacak araçlar için daha sıkı emisyon standartları belirlerken, mazotlu araçlar için ilave vergiler getirmişti ancak söz konusu tedbirler hava kirliliğini azaltmada etkili olmamıştı.