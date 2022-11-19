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Hindistan'da katliam gibi kaza: 12 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 11:00
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Hindistan'da katliam gibi kaza: 12 ölü



Hindistan’ın Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 2'si kadın 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı aktarıldı.

Başbakan Pushkar Singh Dhami, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu ve ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacağını söyledi.

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