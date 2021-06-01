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Hindistan'da koronavirüs hastalarıyla dalga geçen yoga gurusu, bu kez de modern tıbbı hedef aldı: 'Aptal bilimi'

Hindistan'da yoga gurusu Baba Ramdev, yoganın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruma geliştirdiğini öne sürerek modern tıbbı 'aptal bilimi' olarak tanımladı. Ramdev'in açıklamaları, doktorlar ve sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.

01 Haziran 2021 Salı 13:26
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Hindistan'da koronavirüs hastalarıyla dalga geçen yoga gurusu, bu kez de modern tıbbı hedef aldı: 'Aptal bilimi'

Oksijen tüpü yetersizliğinin yaşandığı ve koronavirüsün hızla yayıldığı Hindistan'da, yoga gurusu Baba Ramdev'e doktorların ve sağlık çalışanlarının tepkisi devam ediyor.

Ülkede açıklamalarıyla son dönemde gündeme gelen Baba Ramdev, bu kez de tıp bilimini hedef aldı. 

Tıbbı 'iflas etmiş aptal bilim' olarak yorumlayan ve yoganın koronavirüsüle mücadelede yeterli olduğunu söyleyen yoga gurusu, Başbakan Narenda Modi ile aynı düşünceleri paylaşmakla itham ediliyor.

Hindistanlı doktorlar, gurunun açıklamalarına ve Başbakan Modi'nin politikalarına tepki olarak protesto gösterisi gerçekleştirdi. Gösteride doktorlar ve sağlık çalışanları, siyah kol bantları takarak tepkilerini dile getirdi.

'Tanrı bize bedava oksijen verdi, neden onu solumuyoruz?'

Son dönemde açıklamalarıyla gündeme gelen yoga gurusu Baba Ramdev, modern tıbba rağmen on binlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek oksijen tüpüne bağlı hastalarla alay etmişti.

Ramdev'in oksijen tedavisi gören hastalarla alay ettiği video mayıs ayı başında sosyal medyada yayılmıştı.

​Ramdev, "Tanrı bize bedava oksijen verdi, neden onu solumuyoruz? Tanrının atmosferi oksijenle doldurmasına rağmen nasıl bir kıtlık olabilir? Aptallar ise oksijen tüpü arıyor. Havadaki beleş oksijeni solusan yeterli. Neden oksijen kıtlığından ve yatak yetersizliğinden şikayet ediyorsunuz?" demişti.

Gurunun sözleri, doktorlar ve hasta yakınları tarafından büyük tepki çekmiş ve gurudan özür dilemesi istenmişti.

Olayın ardından Ramdev, tartışmalı açıklamasını geri çekmiş, ancak bir gün sonra Hindistan Tıp Derneği'ne (IMA) modern tıbbın diyabet ve hipertansiyon dahil 25 hastalığa neden çare olmadığını sorduğu bir mektup yayınlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüsYoga Gurusu
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