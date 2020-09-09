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Hindistan'da koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti

Hindistan'da koronavirüs teşhisi konulan genç kız, hastaneye kaldırıldığı ambulansta tecavüze uğradı. Şüpheli, genç kızdan özür dileyip kimseye söylememesi için tehdit etti.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:30
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Hindistan'da koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti

Hindistan'da 29 yaşındaki saldırgan V. Noufal, Kovid-19 teşhisi konulan 42 yaşındaki bir kadınla beraber 19 yaşındaki kızı da ambulansa aldı.

42 yaşındaki kadını Kovid-19 merkezine götürmek yerine normal bir hastanenin kapısına bırakan şüpheli genç kızı da Kovid-19 tedavi merkezine götüreceğini söyledi.

SİCİLİ KABARIK

Daily Mail'in haberine göre V. Noufal, ambulansı tenha bir yere götürdükten sonra genç kızın üzerindeki koruyucu elbiseyi çıkarıp tecavüz etti. Polis tarafından gözaltına alınan V. Noufal'ın ambulans kullanma belgesinin olmadığını ve sicilinin çok kabarık olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

V. Noufal, kıza tecavüz ettikten sonra kızdan özür dileyip kimseye söylememesi için kendisini tehdit etti ve hastaneye bıraktı. Kızın hastanede olayı yetkililere söylemesi üzerine V. Noufal tutuklandı. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada olayı kınadı.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüs
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