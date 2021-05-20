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Hindistan'da Kovid-19'un tetiklediği 'siyah mantar' hastalığının ilaç stokları tükenmek üzere

Salgının en hızlı şekilde ilerlediği Hindistan'da koronavirüsle birlikte 'kara mantar' olarak da bilinen mukormikoz vakaları da arttı. Hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar ise tükenmek üzere.

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:26
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Hindistan'da Kovid-19'un tetiklediği 'siyah mantar' hastalığının ilaç stokları tükenmek üzere

Son dönemde Kovid-19 kasırgasının çok sert estiği, rekor üstüne rekor vaka bildiren Hindistan, bir yandan da koronavirüsün tetiklediği ölümcül siyah mantar hastalığıyla baş etmeye çalışıyor. 

Ülkedeki sağlık kuruluşları 'siyah mantar' olarak bilinen göz hastalığı 'mukormikoz' tedavisinde kullanılan Amfoterisin B ilacı stoklarının tükenmek üzere olduğu uyarısı yaptı. 

Üst düzey bir devlet sağlık görevlisi olan Dr. Tatyarao Lahane, CNN'e yaptığı açıklamada, "Siyah mantar vakalarının beklenmedik şekilde aniden artması ilaç kıtlığına yol açtı. Artık günde ortalama 100 yeni vaka görülüyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı ise ülkede 200 siyah mantar vakası görüldüğünü, ev yüksek vakaların Haryana, Telangana, Mumbai  ve Maharashtra'da olduğunu bildirdi.

Maharashtra'nın kuzeyindeki Gujarat'ta Yüksek Mahkeme, bir uyarı yayımlayarak, ilaç sıkıntısı ile birlikte tedavi masraflarının maliyetinin de devlet tarafından dikkate alınması gerektiğini kaydetti. 

Uyarının ardından Gujarat eyalet yönetimi 100 bin Antifungal B  siparişi verdiklerini duyurdu. 

Hastalığın en fazla görüldüğü eyaletlerden olan Maharashtra'nın Sağlık Bakanı Rajesh Tope, şu anda en az 800 kişinin siyah mantar hastalığı nedeniyle hastanede tedavi olduğunu belirterek en az 90 kişinin ise hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Hindistan Kimyasallar ve Gübreler Bakanlığı, yurt içinde üretilen ilaca yönelik talepte ani bir artış olduğunu belirterek, "Hükümet, ihtiyacı olan hastalara bu ilacı sağlamak için mümkün olan ve gerekli tüm çabaları göstermeye kararlıdır. Eksikliğin en erken çözülmesi bekleniyor" açıklaması yaptı. 

Siyah mantar hastalığının, mukormisetler adı verilen bir grup küf sebebiyle meydana geldiği belirtilirken özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediği bildirildi.

Mukormikoz nedir?

Çok nadiren görülen bir enfeksiyon olan Mukormikoz, toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ile sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülüyor.

Nadiren görülen fakat ölümcül olan bu agresif mantar enfeksiyonu burun, göz ve bazen de beyni etkiliyor. Bazı vakalarda doktorların iki gözü birden alması, bazı nadir vakalarda ise çene kemiğini alması gerekebiliyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında üst üste rekorlar kırılan Hindistan'da, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle vatandaşlar yeterli ilaç, test kiti ve tıbbi oksijene erişemiyor. 

Anahtar Kelimeler:
HindistanKovid19Siyah Mantar Hastalığı
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