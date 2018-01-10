Hindistan'da leoparlar 3 çocuğu öldürdü

Hindistan'ın farklı bölgelerinde leoparların saldırısına uğrayan 3 çocuk hayatını kaybetti.



Yerel medyada yer alan haberde, ülkenin orta kesimindeki bir köyde leoparın saldırdığı 2 çocuğun öldüğü, 14 yaşındaki başka bir çocuğun da kuzeydeki kırsal alanda leoparlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.



Doğal Hayatı Koruma Vakfından (WWF) Pranay Chanchani, yaptığı açıklamada, Hindistan'da çok sayıda yerleşim yerinin leoparların yaşam alanının yakınında bulunduğunu ifade ederek yine de leopar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının düşük olduğunu söyledi.



Geçen hafta Raiganj kentinde bir leopar evlere girerek halk arasında paniğe neden olmuştu.