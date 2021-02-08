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Hindistan'da nehre düşen buz kütlesi sele neden oldu: 170 kayıp, 14 ölü

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği bildirildi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre en az 170 kişi kayıp ve 14 kişinin cesedine ulaşıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:30
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Hindistan'da nehre düşen buz kütlesi sele neden oldu: 170 kayıp, 14 ölü

"Hindustan Times"ın haberine göre, Uttarancal eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu sel meydana geldi.

Felaketin ardından 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 170 işçinin akıbetlerinin henüz bilinmediğini bildirdi.

Yetkililer, Dhauliganga Nehri kıyısında bulunan birçok evin yıkıldığını ifade ederek, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Haridwar ve Dehradun bölge halkını olası bir felakete karşı uyardı.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), felaketin yaşandığı Raini köyü yakınlarında, arama kurtarma operasyonu başlattı. ITBP Sözcüsü Vivek Pandey, 200’den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücü’ne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde olduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi’den Uttarakhand’a hareket ettiğini ifade etti.

Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 3 helikopterin Dehradun ve civarında konuşlandırıldığı belirtildi.

Uttarancal Eyalet Başkanı Trivendra Singh Rawat, halkı yaşanan felaketle ilgili eski sel videolarını kullanarak yanlış bilgi yaymaktan kaçınmaya çağırdı.

Felaketin yaşandığı sırada etkinlik için Assam’da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uttarancal’daki talihsiz durumu sürekli takip ettiğini, halkın felaketzedelerin yanında olduğunu ve onlar için dua ettiğini belirtti.

Uttarancal'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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