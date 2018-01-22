Hindistan'da "Padmavati" filminin gösterimine karşı protesto

Hindistan'da, Hindu kraliçeyle Müslüman hükümdar arasındaki ilişkiyi işleyen "Padmavati" filmine getirilen yasağın kaldırılması Gucerat eyaletinde protesto edildi.



BBC'nin haberine göre, Yüksek Mahkemenin geçen hafta, Gucerat, Racastan, Madhya Pradeş ve Haryana eyalet yönetimleri tarafından filmin gösterimine yasak getiren kararı bozmasının ardından Gucerat'ta protestocular yolları kapattı.



Aşırılıkçı Hindu gruplar, otobüsleri ateşe verdi ve bir sinemayı tahrip etti.



Mahkeme kararına ve alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, eyalette şiddetin artmasından endişe eden bazı sinema sahipleri filmin gösterilmemesi yönünde tavır aldı.



Eyalette protestolar nedeniyle şehir içi otobüs seferleri aksadı.





Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulu (CBFC) tarafından onaylanan film, 25 Ocak'ta gösterime girecek.



Yapımcıları, söz konusu eyaletlerde getirilen yasağın kaldırılması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, bir avukatın, filmin tüm dünyada gösteriminin yasaklanması yönünde yaptığı başvuruyu da reddetmişti.



CBFC aralık ayında yaptığı açıklamada, herhangi bir sınırlamayı tavsiye etmediklerini bildirmiş ancak filmin Padmavati olan adının "Padmavat" olarak değiştirilmesini önermişti.



1 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan filmin gösterimi, gelen tepkiler üzerine ertelenmişti.



Konusu 16. yüzyıldan kalma Sufi şiiri "Padmavat" üzerine inşa edilen "Padmavati" filminde, Delhi'nin Müslüman Sultanı Alaeddin Halaci tarafından yakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin kurgusal hikayesi anlatılıyor.



Sanjay Leela Bhansali, filmdeki ana karakterler arasında romantik bir ilişki varmış gibi göstererek tarihi çarpıtmakla eleştirilirken Bollywood yönetmeni bu iddiaları reddediyor.