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Hindistan'da pusuya düşürülen 8 polis öldürüldü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde içlerinde cinayetin de bulunduğu çok sayıda suçtan aranan bir şüpheliyi gözaltına almaya giden polislerden 8'i düşürüldükleri pusuda hayatını kaybetti, 4'ü ise yaralandı.

03 Temmuz 2020 Cuma 11:55
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Hindistan'da pusuya düşürülen 8 polis öldürüldü

NDTV kanalındaki habere göre, Uttar Pradeş eyaleti Sözcüsü Awanish Awasthi, yaptığı açıklamada, görevli polislerin Vikas Dubey'i yakalamak için sabah saatlerinde Kanpur bölgesinde bir köye gittiklerini belirtti. 

Awasthi, Dubey ve arkadaşlarının ekskavatörlerle yolu kapattığını ve çatıların üzerinden polislerin bulunduğu araçlara ateş açtıklarını ifade etti.

Dubey’i yakalamak için bölgeye giden polislerden 8’i düşürüldükleri pusuda yaşamını yitirdi, 4’ü ise yaralandı.

Bölgeye desteğe giden güvenlik güçleri 2 suçluyu etkisiz hale getirirken, 2 kişiyi de yakaladı.

Dubey ve arkadaşlarının ise olay yerinden kaçtığı belirtiliyor.

Öte yandan Dubey’in cinayet, soygun ve adam kaçırmaya ilişkin 60 suç dosyası bulunduğu ifade ediliyor. 

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