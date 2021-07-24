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Hindistan'da sel: 47 ölü, 30 kayıp

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Dünyanın birçok yerinde etkili olan aşırı yağışlar ve sel Hindistan'da da can kayıplarına ve kayıplara neden oldu. Ülkede yaşanan sellerde şimdiye kadar 47kişinin cansız bedenine ulaşılırken 30 kişiden ise haber alınamıyor.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:04
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Hindistan'da sel: 47 ölü, 30 kayıp

Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Eyalet yetkilisi Sagar Pathak, Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletindeki etkili yağışlarda 47 kişinin öldüğü ve en az 30 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendre Modi, can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirerek Maharaştra eyaletindeki durumun yakından takip edildiğini ve mağdurlara yardım yapıldığını bildirdi.

Hindistan'ın Maharaştra ve diğer eyaletlerinde şiddetli muson yağmurları nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken, binlerce insanın mahsur kaldığı ifade ediliyor.

Hindistan Donanması, Maharaştra eyaletindeki mağdurları tahliye etmek için kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.

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